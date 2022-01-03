Доба на Донбасі минула без обстрілів - штаб ООС

Доба на Донбасі минула без обстрілів - штаб ООС

В зоні ООС не зафіксували порушень режиму припинення вогню.

Станом на 7:00 ранку 3 січня 2022 року у зоні АТО було без обстрілів позицій українських військових. Про це повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - інформують в штабі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нгадаємо, від початку 2 січня порушень режиму "тиші" не зафіксували. Утім напередодні, 1 січня, російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. 31 грудня 2021 року внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.