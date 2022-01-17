Що відомо про чоловіка, який захопив заручників у синагозі в Техасі

Що відомо про чоловіка, який захопив заручників у синагозі в Техасі

Байден назвав захоплення синагоги "терористичним актом".

Підозрюваним, який захопив чотирьох заручників у синагозі в Коллівіллі в американському штаті Техас, виявився 44-річний громадянин Великої Британії Малік Фейсал Акрам.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що чоловіка застрелили агенти Федерального бюро розслідувань, які увірвалися до синагоги для порятунку заручників. За даними правоохоронців, інших причетних до інциденту немає.

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Тим часом президент США Джо Байден назвав захоплення синагоги "терористичним актом". За його словами, підозрюваний перебував на території країни лише декілька днів і провів щонайменше одну ніч у притулку для безпритульних.

Американський лідер зауважив, що Акрам мав пістолет, який нібито купив на вулиці, однак слідчі не знайшли доказів того, що він мав вибухівку.

Рабин Чарлі Сайтрон-Вокер, узятий у заручники разом з трьома відвідувачами синагоги, 16 січня написав у соцмережах, що "вдячний за те, що залишився живим".

Він додав, що раніше разом із членами своєї громади пройшов у поліцейському управлінні Коллівілля навчання зі стрільби та курси з безпеки. Рабин закликав інші єврейські громади, релігійні групи та школи пройти аналогічну підготовку.

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"В останню годину нашої кризової ситуації з заручниками бойовик ставав все більш войовничим та загрозливим, - поділився Сайтрон-Вокер - Без отриманих інструкцій ми не були б готові діяти і бігти, коли ситуація представилася сама собою".

Нагадаємо, що невідомий взяв у заручники рабина і трьох відвідувачів синагоги в Коллівіллі під час ранкової служби в суботу, 15 січня, близько 10:40 ранку за місцевим часом. Чоловік заявив, що заклав у синагозі декілька бомб.

Переговори із підозрюваним близько десяти годин вели, зокрема, ФБР та Департамент громадської безпеки Техасу. Мешканців району евакуювали.

Після 17:00 за місцевим часом один із заручників залишив синагогу. Він не потребував медичної допомоги і незабаром возз'єднався зі своєю сім'єю.

Зловмисник, зі свого боку, заявив, що вимагає звільнення пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі, засудженої за спробу вбивства американських військових під час перебування під вартою в Афганістані. Жінку підозрювали у зв'язках із терористичною організацію "Аль-Каїда".

За словами офіційних осіб, він також хотів поговорити з Сіддікі, яка наразі відбуває покарання у федеральній в'язниці Техасу. Втім, група порятунку згодом ухвалила "зважене рішення" увірватися до синагоги, щоб звільнити заручників і ліквідувати злочинця.

Пакистанську нейробіологиню з вченими ступенями Брандейського університету та Массачусетського технологічного інституту Аафію Сіддікі у 2010 році засудили до 86 років ув'язнення за звинуваченням у нападі та стрілянині у бік офіцерів армії США після затримання в Афганістані.