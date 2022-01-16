Із синагоги в Техасі звільнили усіх заручників, підозрюваний мертвий

"Усі заручники живі та неушкоджені", - написав губернатор Техасу.

У США увечері в суботу, 15 січня, звільнили усіх заручників, захоплених під час богослужінь у синагозі в Коллівіллі в штаті Техас.

Про це повідомляє ABC News.

"Усі заручники живі та неушкоджені", - написав губернатор Техасу Ґреґ Ебботт у своєму мікроблозі в Twitter близько 21:30 за місцевим часом. Твіт Ебботта з'явився невдовзі після того, як із синагоги пролунав гучний вибух і звуки, схожі на постріли.

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За словами співробітника правоохоронних органів, який поспілкувався з The Associated Press на умовах анонімності, підозрюваний мертвий. Подробиці операції наразі невідомі. Стежте за оновленнями.

Нагадаємо, що невідомий взяв у заручники рабина і трьох відвідувачів синагоги в Коллівіллі під час ранкової служби в суботу. Чоловік заявив, що має бомби. Офіційні особи не могли перевірити цю інформацію, тож діяли так, ніби зловмисник озброєний.

Переговори із підозрюваним вели, зокрема, ФБР та Департамент громадської безпеки Техасу. Мешканців району евакуювали.

Після 17:00 за місцевим часом один із заручників залишив синагогу. Він не потребував медичної допомоги і незабаром возз'єднався зі своєю сім'єю.

Зловмисник, зі свого боку, заявив, що вимагає звільнення пакистанської нейробіологині Аафії Сіддікі, засудженої за спробу вбивства американських військових під час перебування під вартою в Афганістані. Жінку підозрювали у зв'язках із терористичною організацію "Аль-Каїда".

За словами офіційних осіб, він також хотів поговорити з Сіддікі, яка наразі відбуває покарання у федеральній в'язниці Техасу.

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Про інцидент проінформували президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що уважно стежать за ситуацією. На подію також відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, який написав у Twitter: "Ми молимося за безпеку заручників та рятувальників".

Після нападу низка американських міст, зокрема Нью-Йорк і Лос-Анджелес, заявили про посилення патрулювання синагог та інших місць, пов'язаних з єврейською громадою.

Пакистанську нейробіологиню з вченими ступенями Брандейського університету та Массачусетського технологічного інституту Аафію Сіддікі у 2010 році засудили до 86 років ув'язнення за звинуваченням у нападі та стрілянині у бік офіцерів армії США після затримання в Афганістані.