"Вчасний візит": до України приїхали американські сенатори (фото)

З делегацією конгресу США вже зустрівся Дмитро Кулеба.

До України 17 січня прибула двопартійна делегація конгресу США. Візит американських дипломатів зміцнює стратегічне партнерство Україна-США та сприяє стримуванню подальшої агресії РФ.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Також читайте У Польщі анонсували ще одну зустріч Дуди та Зеленського: про що говоритимуть

Американську сторону представляють сенатори Роб Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюменталь і Роджер Вікер.

"Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ", - написав Кулеба.

За інформацією "Укрінформу", представники делегації також планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Крім того, сенатори зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України.

Читайте також: