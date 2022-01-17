Экс-"НЕАНГЕЛА" Викторию в бикини заподозрили в использовании фотошопа

Звезда поделилась снимком с отдыха.
Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", украинская певица Виктория Смеюха уехала отдыхать на Мальдивы.
Конечно, знаменитость в своем Instagram публикует разнообразные фото с отпуска. В частности, Вика показывает и снимки, на которых позирует перед камерой в купальниках.
К слову, когда артистка опубликовала очередное фото, то немного оконфузилась. Вика показала себя в бикини, чтобы похвастаться идеальной фигурой. Как отметила артистка, она смогла добиться таких результатов благодаря спорту.
"Главный спонсор этой публикации – спорт", – поделилась Вика.
Впрочем, пользователи заподозрили певицу в использовании фотошопа. На фото линии тела выглядят не слишком естественно.
- Спорт и фотошоп
- Фотошоп!
- Ее талия – аномалия.
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