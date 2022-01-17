Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Экс-"НЕАНГЕЛА" Викторию в бикини заподозрили в использовании фотошопа

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Экс-"НЕАНГЕЛА" Викторию в бикини заподозрили в использовании фотошопа

Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

Звезда поделилась снимком с отдыха.

Бывшая участница группы "НЕАНГЕЛЫ", украинская певица Виктория Смеюха уехала отдыхать на Мальдивы.

Конечно, знаменитость в своем Instagram публикует разнообразные фото с отпуска. В частности, Вика показывает и снимки, на которых позирует перед камерой в купальниках.

К слову, когда артистка опубликовала очередное фото, то немного оконфузилась. Вика показала себя в бикини, чтобы похвастаться идеальной фигурой. Как отметила артистка, она смогла добиться таких результатов благодаря спорту.

Виктория Смеюха в бикини / © instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха в бикини / instagram.com/vikanablack

"Главный спонсор этой публикации – спорт", – поделилась Вика.

Впрочем, пользователи заподозрили певицу в использовании фотошопа. На фото линии тела выглядят не слишком естественно.

  • Спорт и фотошоп
  • Фотошоп!
  • Ее талия – аномалия.

Читайте также:

Следующая публикация