У Вінницькій області вантажівка переїхала чоловіка

Той лежав на проїзній частині дороги.

У Вінницькій області на трасі Бар - Терешки автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Вінницької області.

Інцидент стався вранці 17 січня. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці події. Як він опинився на дорозі, не відомо.

Виявилося, що загинув 21-річний житель села Терешки. Водій вантажівки освідуваний. Він тверезий.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого". В межах провадження призначено нихку експертиз для встановлення обставин та причин автопригоди.

Як повідомлялося, на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Межиброди Стрийського району Львівської області вантажівка збила двох пішоходів. Потерпілі - це хлопець віком 18 років та 19-річну дівчина. Внаслідок зіткнення хлопець від отриманих травм помер на місці події, а дівчину госпіталізували.

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