В Винницкой области грузовик переехал мужчину

Он лежал на проезжей части дороги.

В Винницкой области на трассе Бар – Терешки автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части дороги.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Инцидент произошел утром 17 января. По предварительной информации следствия, водитель автомобиля допустил наезд на лежавшего на дороге мужчину. От полученных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия. Как он очутился на дороге, неизвестно.

Оказалось, что погиб 21-летний житель Терешки. Водитель грузовика освидетельствован. Он трезв.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". В рамках производства назначена экспертиза для установления обстоятельств и причин автопроисшествия.

Как сообщалось, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Межиброды Стрыйского района Львовской области грузовик сбил двух пешеходов. Потерпевшие — это парень 18 лет и 19-летняя девушка. В результате наезда парень от полученных травм скончался на месте происшествия, а девушку госпитализировали.

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