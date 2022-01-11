Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Николаеве троллейбус переехал ногу выпавшей из салона девушке

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаеве троллейбус переехал ногу выпавшей из салона девушке

Пассажирка получила травму.

В Николаеве водитель троллейбуса №2 переехал ногу выпавшей из салона пассажирке. Инцидент произошел на остановке "Водопроводная".

Об этом сообщила Татьяна Кузнецова в социальной сети Facebook.

"На остановке "Водопроводная" водитель троллейбуса маршрута №2 зажал дверью ногу пассажирке. Ногу освободили, а девушка упала и троллейбус задним колесом проехал по ноге, травма серьезная", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователь сообщила, что на место происшествия вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали.

Комментаторы начали возмущаться

  • Какой кошмар
  • Читаю и не верю своим глазам
  • Звучит как страшный анекдот
  • Куда они так торопятся? Не дают людям ни зайти, ни выйти нормально

В Харькове водительша троллейбуса за рулем во время движения "сидела" в телефоне

В Харькове водительша троллейбуса за рулем во время движения "сидела" в телефоне

Напомним, в Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов и влетел в дерево.

Читайте также:

Следующая публикация