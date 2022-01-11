В Николаеве троллейбус переехал ногу выпавшей из салона девушке

В Николаеве троллейбус переехал ногу выпавшей из салона девушке

Пассажирка получила травму.

В Николаеве водитель троллейбуса №2 переехал ногу выпавшей из салона пассажирке. Инцидент произошел на остановке "Водопроводная".

Об этом сообщила Татьяна Кузнецова в социальной сети Facebook.

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"На остановке "Водопроводная" водитель троллейбуса маршрута №2 зажал дверью ногу пассажирке. Ногу освободили, а девушка упала и троллейбус задним колесом проехал по ноге, травма серьезная", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователь сообщила, что на место происшествия вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали.

Комментаторы начали возмущаться

Какой кошмар

Читаю и не верю своим глазам

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