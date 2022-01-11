В Николаеве троллейбус переехал ногу выпавшей из салона девушке

Пассажирка получила травму.
В Николаеве водитель троллейбуса №2 переехал ногу выпавшей из салона пассажирке. Инцидент произошел на остановке "Водопроводная".
Об этом сообщила Татьяна Кузнецова в социальной сети Facebook.
"На остановке "Водопроводная" водитель троллейбуса маршрута №2 зажал дверью ногу пассажирке. Ногу освободили, а девушка упала и троллейбус задним колесом проехал по ноге, травма серьезная", — говорится в сообщении.
В комментариях пользователь сообщила, что на место происшествия вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали.
Комментаторы начали возмущаться
- Какой кошмар
- Читаю и не верю своим глазам
- Звучит как страшный анекдот
- Куда они так торопятся? Не дают людям ни зайти, ни выйти нормально
Напомним, в Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов и влетел в дерево.
Читайте также: