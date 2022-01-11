У Миколаєві тролейбус переїхав ногу дівчині, яка випала із салону

У Миколаєві тролейбус переїхав ногу дівчині, яка випала із салону

Пасажирка отримала травму.

У Миколаєві водій тролейбуса №2 переїхав ногу пасажирці, яка випала із салону. Інцидент трапився на зупинці “Водопровідна”.

Про це повідомила Тетяна Кузнєцова у соціальній мережі Facebook.

Також читайте У Миколаєві під час руху загорівся тролейбус (фото)

"На зупинці "Водопровідна" водій тролейбуса маршруту №2 затиснув дверима ногу пасажирці. Ногу звільнили, а дівчина впала і тролейбус заднім колесом проїхав по нозі, травма серйозна", - сказано в повідомленні.

У коментарях користувачка повідомила, що на місце події викликали поліцію та "швидку". Постраждалу госпіталізували.

Коментатори почали обурюватися

Який жах

Читаю і не вірю своїм очам

Звучить як страшний анекдот

Куди вони так поспішають? Не дають людям ні зайти, ні вийти нормально

У Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху "сиділа" в телефоні

Нагадаємо, у Харкові трамвай з пасажирами зійшов з рейок і влетів у дерево.

Читайте також: