У Миколаєві тролейбус переїхав ногу дівчині, яка випала із салону

Пасажирка отримала травму.
У Миколаєві водій тролейбуса №2 переїхав ногу пасажирці, яка випала із салону. Інцидент трапився на зупинці “Водопровідна”.
Про це повідомила Тетяна Кузнєцова у соціальній мережі Facebook.
"На зупинці "Водопровідна" водій тролейбуса маршруту №2 затиснув дверима ногу пасажирці. Ногу звільнили, а дівчина впала і тролейбус заднім колесом проїхав по нозі, травма серйозна", - сказано в повідомленні.
У коментарях користувачка повідомила, що на місце події викликали поліцію та "швидку". Постраждалу госпіталізували.
Коментатори почали обурюватися
- Який жах
- Читаю і не вірю своїм очам
- Звучить як страшний анекдот
- Куди вони так поспішають? Не дають людям ні зайти, ні вийти нормально
Нагадаємо, у Харкові трамвай з пасажирами зійшов з рейок і влетів у дерево.
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