Вонзил нож: в Одессе дворник истек кровью до приезда скорой

Вонзил нож: в Одессе дворник истек кровью до приезда скорой

Между мужчинами произошел конфликт.

В центре Одессы дворник нанес смертельное ножевое ранение своему коллеге. Медики, вызванные на место инцидента, не смогли помочь пострадавшему — он истек кровью.

Трагический инцидент произошел на улице Базарной, 29, сообщает местное издание "Украинская служба информации".

По данным СМИ, оба дворника сначала вместе распивали алкоголь, а затем поссорились.

Во время конфликта один из мужчин выхватил нож и всадил другому в ногу – в область паха. Ножевое ранение привело к сильному кровотечению и потерпевший скончался до приезда бригады скорой помощи.

Новости Одессы: полиции удалось предупредить заказное убийство

Напомним, в Одесской области 26-летний мужчина пришел к 42-летнему односельчанину домой якобы за денежным долгом, избил хозяина до потери сознания и поволок на кладбище, добивая дорогой.

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