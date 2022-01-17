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В Україні попередили про погіршення погоди: де і коли очікується

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В Україні попередили про погіршення погоди: де і коли очікується

Associated Press

Пов'язано це із сильними снігопадами, які прогнозуються на 17—18 січня.

В Україні синоптики оголосили про погіршення кліматичних умов. Очікується сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї східної частини Закарпатської, а також Івано-Франківської областей. Пов'язано це із сильними снігопадами, які прогнозуються на 17—18 січня.

Відмітимо, що синоптики пояснюють убивчі вітри, що наприкінці минулого тижня вирували по всій Україні, протистоянням циклону та антициклону.

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