В Україні попередили про погіршення погоди: де і коли очікується

Пов'язано це із сильними снігопадами, які прогнозуються на 17—18 січня.
В Україні синоптики оголосили про погіршення кліматичних умов. Очікується сніголавинна небезпека.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї східної частини Закарпатської, а також Івано-Франківської областей. Пов'язано це із сильними снігопадами, які прогнозуються на 17—18 січня.
Відмітимо, що синоптики пояснюють убивчі вітри, що наприкінці минулого тижня вирували по всій Україні, протистоянням циклону та антициклону.
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