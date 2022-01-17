В Украине предупредили об ухудшении погоды: где и когда ожидается

В Украине предупредили об ухудшении погоды: где и когда ожидается

Связано это с сильными снегопадами, прогнозируемыми на 17—18 января.

В Украине синоптики объявили об ухудшении погодных условий. Ожидается снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Также читайте Непогода парализовала несколько областей: на дорогах произошли десятки аварий

Как стало известно, снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье восточной части Закарпатской, а также Ивано-Франковской областей. Связано это с сильными снегопадами, прогнозируемыми на 17—18 января.

Отметим, что синоптики объясняют убийственные ветры, которые в конце прошлой недели бушевали по всей Украине, противостоянием циклона и антициклона.

Читайте также: