Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона": что известно

Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона": что известно

Компании приступают к клиническим испытаниям вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон". Исследования будут проводить на здоровых людях от 18 до 55 лет.

Об этом сообщается на сайте Pfizer.

Всего в испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона"

привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против "Омикрона"

ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против "Омикрона"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне.

Компания "Pfizer" заявляет, что ее таблетки от COVID эффективны и против "Омикрона" | Новости мира

Читайте также: