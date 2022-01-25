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Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона": что известно

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Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона": что известно

Associated Press

Компании приступают к клиническим испытаниям вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности.

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон". Исследования будут проводить на здоровых людях от 18 до 55 лет.

Об этом сообщается на сайте Pfizer.

Всего в испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

  • привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона"
  • привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против "Омикрона"
  • ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против "Омикрона"

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против штамма "Омикрон" будет готова к весне.

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