Крупнейший банк США "поставил крест" на российском рубле

Российский рубль падает из-за обострения ситуации на украинской границе и роста угрозы нападения РФ на Украину.

Американский инвестиционный банк JPMorgan закрыл все свои длинные позиции в рубле с убытком. Это связывают с "чрезмерно высокой геополитической неопределенностью".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные МосБиржи и индекс РТС.

"Мы не можем с высокой уверенностью исключать негативные сценарии. Следовательно, наши рекомендации стали несостоятельными, – отмечают аналитики банка в исследовательской записке.

Отмечается, что российский рубль падает из-за обострения ситуации на украинской границе и роста угрозы нападения России на Украину. В случае вторжения России Запад угрожает санкциями с "серьезными экономическими последствиями" для РФ.

В России же уверяют, что у страны нет проблем с экономикой. Чиновники говорят, что финансы страны стабильны, а экономические основы "крепкие".

К слову, по состоянию на 12:25 по Киеву 1 доллар стоил больше 78 российских рублей.

Заметим, длинная позиция (long position) – одно из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок.

Как ранее сообщалось, индексы российских фондовых бирж постоянно падают. Так, стоимость акций ведущих компаний России идет вниз: ВТБ – снижение более чем на 7%, Сбербанк – минус 6,5%, Газпром – минус 7,5%, Яндекс – снижение почти на 6%. 24 января 2022 года индекс РТС – основной индикатор фондового рынка России – упал более чем на 5%, а российский регулятор прекратил покупку валюты.

Напомним, Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что вблизи границ Украины находятся около 109 тысяч российских военных и еще 10-11 тысяч так называемого сопровождения.

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