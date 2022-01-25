Названо найнебезпечніші автомобілі усіх часів

Деякі автомобілі ще досі можна побачити на дорогах.

Автомобілі, що заворожували своїм виглядом. Автомобілі, що були справді новаторськими й вражали передовою інженерною думкою. Та лише одна єдина конструкторська помилка - і вони перетворилися на нікому не потрібний брухт. Навіть так - на небезпечний для водія брухт.

Власний хіт-парад таких машин показали, в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Розпочнемо наш рейтинг - з доволі популярного - Ford Explorer 90-х років у першій генерації. Просторий салон, шалені характеристики, всепрохідність. Але було одне “але”, що перекреслювало всі плюси - його штатна гума регулярно вибухала.

Інженери знали, що вибухало через спільну платформу з моделлю Ranger. Explorer отримав надто високий осередок ваги, і як наслідок - будь-якої миті машина могла перекинутися. Аби виправити це – розробники занизили підвіску та спустили шини до 1.8 атмосфери. Звісно, штатна гума такого не витримувала. Зрештою - ваду виправили, але покупці вже почали боятися ці авто.

Далі - колишній улюбленець таксистів – Geely CK1. Автомобіль на свої гроші був непоганий. Коштував, як Daewoo Lanos, а пропонував - набагато більше. І дизайн мав приємніший, і опцій вистачало. Однак, кому це було потрібно, коли при ударі - автомобіль складався, наче його зліпили з картону.

Chevrolet Corvair– відомий автомобіль у США. Однак, гіперпопулярним він не став з однієї причини. Через помилку на етапі проектування - Corvair був схильний до перекидання на поворотах. А оскільки інтер'єр тогочасних машин важко було назвати травмобезпечним - це часто завершувалося загибеллю водія та пасажирів.

А ось улюбленець багатьох, мікрокар – BMW Isetta. Учасник не одного рейтингу, але цього разу його не похвалять. Авжеж - машинка вийшла оригінальною, цікавою та економною. Але багатьох Isetta відлякувала своїми дверцятами спереду. Можна лише уявити, що ставалося з водієм при лобовому зіткненні.

І наостанок, мабуть один з найвідоміших кіношних автомобілів – DeLorean DMC-12. Після ролі в трилогії "Назад у майбутнє" - DeLorean став культовим. Але так само культовим він був і в питанні ненадійності. Найбільше власникам дошкуляв двигун. Однак ще серйознішу проблему - їм обіцяли модні дверцята у вигляді крила чайки. Якщо кузов хоч трохи деформувався в аварії - відчинити їх було просто неможливо, тож витягти водія з розбитої машини - було дуже важко. І це перетворювало DeLorean на фантастично красиву домовину. Саме цьому автомобілю й віддали першість у рейтингу небезпечних невдах.

Найнебезпечніші невдахи-автомобілі

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