Названы самые опасные автомобили за все времена

Некоторые автомобили до сих пор можно увидеть на дорогах.

Автомобили, завораживающие своим видом. Автомобили, действительно новаторские и поражавшие передовой инженерной мыслью. Но только одна единственная конструкторская ошибка – и они превратились в никому не нужный металлолом. Даже так – на опасный для водителя лом.

Собственный хит-парад таких машин показали, в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Начнем наш рейтинг – с довольно популярного – Ford Explorer 90-х годов в первой генерации. Просторный салон, безумные характеристики, всепроходимость. Но было одно "но", что перечеркивало все плюсы – его штатная резина регулярно взрывалась.

Инженеры знали, что взрывалось из-за общей платформы с моделью Ranger. Explorer получил слишком высокую точку веса, и как следствие — в любой момент машина могла опрокинуться. Чтобы исправить это – разработчики снизили подвеску и спустили шины до значения 1.8 атмосфер. Конечно, штатная резина такого не выдерживала. В конце концов – изъян исправили, но покупатели уже начали бояться эти авто.

Дальше – бывший любимец таксистов – Geely CK1. Автомобиль за свои деньги был хорош. Стоил, как Daewoo Lanos, а предлагал – гораздо больше. И дизайн имел более приятный, и опций хватало. Однако, кому это было нужно, когда при ударе – автомобиль складывался, словно его слепили из картона.

Chevrolet Corvair – известный автомобиль в США. Однако гиперпопулярным он не стал по одной причине. Из-за ошибки на этапе проектирования — Corvair был склонен к опрокидыванию на поворотах. А поскольку интерьер тех машин трудно было назвать травмобезопасным — это часто завершалось гибелью водителя и пассажиров.

А вот любимец многих, микрокар – BMW Isetta. Участник не одного рейтинга, но в этот раз его не похвалят. Конечно – машинка получилась оригинальной, интересной и экономной. Но многих Isetta отпугивала своей дверцей спереди. Можно только представить, что происходило с водителем при лобовом столкновении.

И напоследок, пожалуй, один из самых известных киношных автомобилей – DeLorean DMC-12. После роли в трилогии "Назад в будущее" – DeLorean стал культовым. Но таким же культовым он был и в вопросе ненадежности. Больше всего владельцам донимал двигатель. Однако еще более серьезную проблему – им обещали модные дверцы в виде крыла чайки. Если кузов хоть чуть-чуть деформировался в аварии — открыть их было просто невозможно, так что вытащить водителя из разбитой машины — было очень тяжело. И это превращало DeLorean в фантастически красивый гроб. Именно этому автомобилю и отдали первенство в рейтинге опасных неудачников.

Самые опасные неудачники-автомобили

Напомним, почему в автомобиле могут отказать тормоза: как не попасть впросак.