Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки: названы термины

Украина впервые в истории запустит все атомные энергоблоки: названы термины

В настоящее время в энергосистеме Украины работают 12 из 15-ти имеющихся атомных энергоблоков.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в январе Украина впервые в истории запустит все 15 атомных энергоблоков.

Об этом он сообщил на брифинге.

По словам министра, в настоящее время в энергосистеме Украины работают 12 из 15-ти имеющихся атомных энергоблоков. В течение двух дней ремонтных работ еще два энергоблока подключат к энергосистеме. К концу недели планируют подсоединить и последний, 15-й.

"В конце недели ожидается дополнительно 15-й энергоблок подключить к системе. Таким образом, мы рассчитываем, что атомная генерация будет работать всеми энергоблоками", — сообщил Галущенко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, отвечающий за развитие экономики, сообщил, что за ближайшие семь лет в Украине вырастет атомная мощность на три энергоблока.

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