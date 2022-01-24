Просмотр программы МВФ: когда состоится и сколько средств Украина может получить от ЕС

Просмотр программы МВФ: когда состоится и сколько средств Украина может получить от ЕС

По словам Шмыгаля, нет причин для волнения падения экономики Украины.

В феврале 2022 г. состоится очередной пересмотр действующей программы Stand-by от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль по итогам заседания СНБО.

"Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день происходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы от МВФ и, конечно, работаем над предстоящим продолжением", — сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что экономика Украины и золотовалютные запасы, стабильность экономики полностью гарантируют спокойное прохождение.

Министр сообщил, что принято решение иностранными партнерами о предоставлении Украине специальной макрофиннасовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Также выделят 120 млн – это специальные грантовые средства для Украины. Кроме этого, он напомнил о выделенных 120 млн долларов на прошлой неделе Канадой.

Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.

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