Президентом ПАСЕ стал пророссийский представитель от Нидерландов, "агент Кремля"

Сессия ПАСЕ во Франции продлится до 28 января.

В понедельник, 24 января, в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президентом ПАСЕ избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Коксу.

Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

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Отмечается, за Кокса отдали голоса 164 делегата. Его оппонент – руководитель постоянной делегации Верховной Рады Мария Мезенцева – получила вдвое меньше голосов – 80.

Что известно о Тине Коксе

Тини Кокс – нидерландский парламентарий, лидер группы крайнелевых, в которую входят европейские коммунисты и подобные политические силы. Член Парламентской Ассамблеи Совета Европы с 22 января 2007 года. Глава Объединенной европейской группы левых Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2007 года.

Некоторые СМИ считают его открытым агентом Кремля и эффективным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно он был инициатором возвращения делегации России в ассамблею в 2019 году. В начале агрессии РФ он заявлял, что жители Донбасса якобы "смотрят на Россию как на альтернативу" из-за "внутренних проблем Украины".

Напомним, в Страсбурге стартовала зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 28 января. К слову, из-за агрессии Кремля делегации снова поднимут вопрос об обжаловании полномочий россиян в ПАСЕ.

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