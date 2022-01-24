Умер легендарный массажист и физиотерапевт "Динамо"

Еще одно печальное известие из лагеря столичного клуба.

На 74-м году жизни остановилось сердце легендарного массажиста и физиотерапевта киевского "Динамо" Павла Швыдкого.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

Павел Николаевич работал в киевском клубе с 1980 года. На протяжении всего этого времени специалист был незаменимым членом медицинской службы "Динамо".

"Павел Николаевич помогал "Динамо" удерживать статус сильнейшего клуба страны и приложил руку к выдающимся победам, в том числе к завоеванию Кубка обладателей кубков-1986. О его участии в развитии и популяризации футбола свидетельствуют награды государственного уровня, которыми он был отмечен.

Все, кто имел честь работать и общаться с Павлом Николаевичем, знают его как порядочного, отзывчивого, скромного и доброго человека, надежного друга и квалифицированного специалиста. Швыдкий отдавал себя команде и был настоящим профессионалом своего дела. Выражаю искренние соболезнования его семье, близким и родным. Светлая память о Павле Николаевиче останется в наших сердцах навсегда", - говорится в сообщении на сайте "Динамо".

Ранее сообщалось, что на 81-м году перестало биться сердце врача киевского "Динамо" - Владимира Малюты.

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