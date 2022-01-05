Умер легендарный врач "Динамо" и сборной Украины

Он ушел из жизни на 81 году.

Прекратилось биться сердце врача киевского "Динамо" — Владимира Малюты.

О трагедии сообщил официальный сайт "бело-синих".

Отмечается, что выдающемуся специалисту было 80 лет. Что касается причин смерти, то об этом пока ничего неизвестно.

Малюта запомнится тем, что вывел функции медицинского персонала клуба на новый уровень, заботясь о здоровье, ежедневном рационе и правильном режиме футболистов, сейчас уже признающих неотъемлемой частью успеха в любом виде спорта.

"Не стало человека, которого любили и уважали все, кто его знает — как близкие люди и друзья, которых у Владимира Игоревича было много, так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было много выдающихся спортсменов.

В этот трагический день в глубокой печали склоняю голову и скучаю вместе с семьей, родными и близкими Владимира Игоревича. Светлая память об этом выдающемся человеке, который навсегда останется в наших сердцах", — сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

Добавим, что врач начал работу в "Динамо" в далеком 1975 году. В свое время был врачом сборной Украины.