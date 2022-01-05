Помер легендарний лікар "Динамо" та збірної України

Він пішов із життя на 81 році.

Припинилося битися серце лікаря київського "Динамо" - Володимира Малюти.

Про трагедію повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що видатному спеціалістю було 80 років. Щодо причин смерті, то про це наразі нічого невідомо.

Малюта запам'ятається тим, що вивів функції медичного персоналу клубу на новий рівень, дбаючи про здоров'я, щоденний раціон і правильний режим футболістів, що зараз уже визнають невід'ємною частиною успіху в будь-якому виді спорту.

"Не стало людини, яку любили та поважали всі, хто її знає – як близькі люди та друзі, яких у Володимира Ігоровича було багато, так і колеги по цеху, а також численні вдячні пацієнти, серед яких було багато видатних спортсменів.

Цього трагічного дня в глибокій печалі схиляю голову і сумую разом із сім'єю, рідними та близькими Володимира Ігоровича. Світла пам'ять про цю видатну людину, яка назавжди залишиться в наших серцях", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Додамо, що лікар розпочав роботу в "Динамо" у далекому 1975 році. Свого часу був лікарем збірної України.