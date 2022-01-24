В Николаеве проверяют готовность бомбоубежищ: что произошло

Все убежища подготовят к работе.

В Николаеве городские власти проверяют готовность и состояние бомбоубежищ. Однако горожанам не стоит волноваться о военных действиях.

Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет местное издание shipovnik.ua.

“Мы сейчас занимаемся подготовкой проверки бомбоубежищ, продолжается активная работа. Там ведь есть проблемы технического характера, то есть некоторые облэнерго не подключает и просит поставить счетчики, где-то бизнесмены с сомнительным прошлым оформляли право собственности на подвалы”, – уточнил он.

На вопрос о том, готов ли город защищать себя в случае военных действий, мэр ответил, что несколько воинских частей, расположенных в Николаеве, помогают жителям чувствовать себя в безопасности.

“В Николаеве – одна из крупнейших военных группировок в Украине. Я думаю, николаевцы не думают о войне и очень расслаблены, потому что у нас очень большой военный контингент, за что им большое спасибо – николаевцы спят спокойно, – сказал Сенкевич.

Бомбоубежище в квартире и жизни колючей проволокой: после долгих лет войны Израиль научился защищать своих граждан

Напомним, на фоне тревожных новостей из-под границ в украинских городах начали проверять готовность укрытий для населения, которых только в столице насчитывают более четырех тысяч. В Киеве и других городах-миллионниках их даже свели в специальную интерактивную карту.

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