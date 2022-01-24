Президентом ПАРЄ став проросійський представник від Нідерландів, "агент Кремля"

Сесія ПАРЄ у Франції триватиме до 28 січня.

У понеділок, 24 січня, у Страсбурзі стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентом ПАРЄ обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

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Зазначається, за Кокса віддали голоси 164 делегати. Його опонент - керівниця постійної делегації Верховної Ради Марія Мезенцева - отримала вдвічі менше голосів - 80.

Що відомо про Тіні Кокса

Тіні Кокс – нідерландський парламентар, лідер групи крайньолівих, куди входять європейські комуністи та подібні політичні сили. Член Парламентської асамблеї Ради Європи з 22 січня 2007 року. Голова Об’єднаної європейської групи лівих Парламентської асамблеї Ради Європи з 2007 року.

Деякі ЗМІ вважають його відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме він був ініціатором повернення делегації Росії до асамблеї у 2019 році. На початку агресії РФ він заявляв, що мешканці Донеччини нібито "дивляться на Росію як на альтернативу" через "внутрішні проблеми України".

Нагадаємо, у Страсбурзі стартувала зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня. До слова, через агресію Кремля делегації знову порушать питання про оскарження повноважень росіян в ПАРЄ.

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