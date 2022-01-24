Где в мире дороже всего жить: рейтинг городов возглавил Тель-Авив

По прогнозам EIU, ожидается дальнейший рост цен во многих городах в 2022 году.
Согласно двухлетнему отчету Economist Intelligence Unit (EIU), самым дорогим городом в мире для проживания в 2021 году стал Тель-Авив.
Об этом сообщает CNBC.
В 2021 году израильский город впервые возглавил этот рейтинг, поднявшись с пятого места. Так, в исследовании EIU, в котором рассматривались цены более чем на 200 товаров и услуг в 173 городах, говорится, что в Тель-Авиве подорожали около десятой части товаров.
Причинами этого стали инфляция, колебания курсов валют и изменение потребительского спроса, что привело к росту цен на сырье и другие товары, сообщает EIU. Согласно исследованию, больше всего подорожал транспорт: в 2021 году стоимость бензина за литр в среднем выросла на 21%.
Столица Франции Париж опустилась на второе место в рейтинге рядом с Сингапуром. Самое большое падение рейтинга произошло в Риме (Италия) из-за резкого снижения стоимости продуктов питания и одежды.
Самые дорогие города мира 2021 года:
- Тель-Авив, Израиль
- Париж, Франция
- Сингапур
- Цюрих, Швейцария
- Гонконг, Китай
- Нью-Йорк, США
- Женева, Швейцария
- Копенгаген, Дания
- Лос-Анджелес, США
- Осака, Япония
По прогнозам EIU, в 2022 году во многих городах цены на товары и услуги продолжат расти.