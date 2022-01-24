Где в мире дороже всего жить: рейтинг городов возглавил Тель-Авив

Где в мире дороже всего жить: рейтинг городов возглавил Тель-Авив

По прогнозам EIU, ожидается дальнейший рост цен во многих городах в 2022 году.

Согласно двухлетнему отчету Economist Intelligence Unit (EIU), самым дорогим городом в мире для проживания в 2021 году стал Тель-Авив.

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Об этом сообщает CNBC.

В 2021 году израильский город впервые возглавил этот рейтинг, поднявшись с пятого места. Так, в исследовании EIU, в котором рассматривались цены более чем на 200 товаров и услуг в 173 городах, говорится, что в Тель-Авиве подорожали около десятой части товаров.

Причинами этого стали инфляция, колебания курсов валют и изменение потребительского спроса, что привело к росту цен на сырье и другие товары, сообщает EIU. Согласно исследованию, больше всего подорожал транспорт: в 2021 году стоимость бензина за литр в среднем выросла на 21%.

Столица Франции Париж опустилась на второе место в рейтинге рядом с Сингапуром. Самое большое падение рейтинга произошло в Риме (Италия) из-за резкого снижения стоимости продуктов питания и одежды.

Самые дорогие города мира 2021 года:

Тель-Авив, Израиль Париж, Франция Сингапур Цюрих, Швейцария Гонконг, Китай Нью-Йорк, США Женева, Швейцария Копенгаген, Дания Лос-Анджелес, США Осака, Япония

По прогнозам EIU, в 2022 году во многих городах цены на товары и услуги продолжат расти.