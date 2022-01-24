Поводов для паники нет: Данилов призвал СМИ "збавить накал"

Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие, а политиков не манипулировать этой темой.

На фоне информации о возможном вторжении России секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодняшний день нет оснований для паники. ВСУ готовы дать отпор в случае агрессии.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"В последнее время происходит очень много информационных событий в нашем государстве. Очень много парамилитарной "беллетристики" появляется в средствах массовой информации. Хочу обратиться к вам немного убавить тот накал, который сейчас существует", — попросил Данилов.

Он заверил, что "ситуация вполне понятна", и нет поводов для паники.

Данилов осудил инициативу мэра Киева Виталия Кличко, который якобы "хочет собирать мэров, чтобы решать вопрос, каким образом они будут защищать Украину".

"У нас для этого есть Вооруженные силы, которые способны дать отпор в этом случае", — ответил секретарь СНБО мэру столицы.

Он считает, что ситуация раздувается СМИ и некоторыми политиками. Данилов напомнил, что ситуация в Украине сложна еще с 2014 года, но это не значит, что нужно паниковать.

"В каждой стране своя задача, каждая страна работает на свое население, и мы должны анализировать все взвешенно и спокойно. Страна у нас одна, и победа будет за нами. В случае необходимости мы все станем бок о бок, чтобы защитить наше государство", — сказал Данилов.

Напомним, Данилов рассказал, о чем говорили и кого заслушали на экстренном заседании СНБО.

Читайте также: