Екстрене засідання РНБО: Данілов розповів про що говорили та кого заслухали

Екстрене засідання РНБО: Данілов розповів про що говорили та кого заслухали

Зеленський 24 січня скликав засідання РНБО.

Під час екстреного засідання РНБО розглянула питання, які стосуються внутрішніх та зовнішніх загроз.

Про це під час брифінгу 24 січня розповів секретам РНБО Олексій Данілов.

"Ми розглядали ряд питань щодо першочергових заходів забезпечення внутрішньої безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз. Ми мали доповідь щодо ситуації на наших кордонах. Доповідав також керівник військової розвідки генерал Буданов. Мали доповідь голови Служби зовнішньої розвідки генерала Литвиненка. Крім того слухали доповідь міністра оборони Олексія Резнікова щодо запровадження закону про основи національного спротиву, який почав діяти від 1 січня. Була доповідь Валерія Залужного про готовність ЗСУ до виконання завдань із захисту нашої країни. Ми заслухали міністра зовнішніх справ Дмитра Кулебу про те, що стосується наших партнерів. Ситуацію про внутрішню безпеку доповідав голова СБУ Іван Баканов. Також була доповідь Дениса Монастирського", - сказав Данілов.

Олексій Данілов також додав, що окрім блоку силових питань, РНБО також заслухала про стан справ в економіці.

"Ми слухали про те, що в нас відбувається в енергетиці, доповідав Герман Галущенко. Також ми заслухали те, що у нас відбувається із коронавірусом, доповідав Віктор Ляшко. Ми заслухали Юрія Щиголя щодо кібератаки, яка відбувалась 13-14 січня", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо:

На тлі загострення безпекової ситуації на кордонах України та Росії президент України Володимир Зеленський зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони.

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