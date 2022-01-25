Гривна упала до самого низкого за последние четыре года показателя

Гривна упала до самого низкого за последние четыре года показателя

С начала года доллар в Украине подорожал почти на полторы гривны.

Из-за возможного российского военного вторжения в Украину гривна обесценивается. Особенно в последние дни.

С начала года доллар США в официальных курсах Нацбанка подорожал почти на полторы гривны – с 27,21 грн (1 января) до 28,66 (26 января). Это самый высокий показатель за последние четыре года (22 января 2018-го доллар в курсах НБУ составил 28,84 грн).

Официальные курсы доллара США от Национального банка Украины:

22 января 2018 года – 28,84 грн.

1 января 2021 года – 28,27 грн.

1 декабря 2021 года – 27,21 грн.

1 января 2022 года – 27,27 грн.

26 января 2022 года – 28,66 грн.

Официальные курсы доллара в Украине в 2018-2022 годах / Национальный банк Украины

В государственном бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 28,6 гривны.

Деньги – самый точный барометр уровня военной угрозы. Еще в начале ноября 2021 года, как только Кремль снова начал стягивать военную технику к границе, доллар мгновенно среагировал и его курс в Украине пополз вверх. Перед рождественско-новогодними праздниками он немного притормозил из-за так называемых "расходов под елку". После праздников и обострения риторики по поводу возможного вторжения гривна снова начала обесцениваться. Что об этом говорят эксперты – в материале ТСН.

Рост курса доллара – как будет реагировать Нацбанк и чего ждать от цен в Украине | Новости недели

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