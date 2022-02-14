Допоможіть Марійці одужати

Дитина може отримати краще життя за правильної реабілітації і лікування.

Марійка Соколова досі не повзає і не ходить через діагноз - затримка психомоторного розвитку, спастичний тетрапарез, симтоматична епілепсія.

"Дочка народилася в термін, але не закричала, її забрали в реанімацію і підключили до ШВЛ, вранці донька дихала самостійно, але до обіду почалися судоми і її повернули на ШВЛ, так загалом в реанімації ми пробули місяць. Після виписки ми звернулися до невролога, нам призначили стимуляційні препарати і масаж, після цього у доньки почалися судоми, з якими ми боремося досі", - розповідає мама дівчинки.

Батьки роблять все можливе, щоб дати дитині потрібне лікування і реабілітацію, та фінансових можливостей забракло. До того ж у лютому 2020 року у дитини стався інсульт, дівчинку врятували, але тепер лікування стало ще більше нагальним і дорогим.

"Весь цей час ми постійно шукали методи лікування, щоб допомогти доньці. Відкоригували приймання препаратів, добавок. Стан трохи покращав. У вересні минулого року ми провели процедуру введення стовбурових клітин пуповинної крові. Я багато чула про цю методику та позитивні результати в лікуванні центральної нервової системи та лікуванні епілептичної активності. Стовбурові клітини зсередини будують нові нейронні зв'язки та відновлюють пошкодження в організмі. Після першої процедури у Маші знизилася збудливість, вона стала повністю розуміти звернене мовлення і почала намагатися спілкуватися з нами звуками. Тепер вона може мене покликати", - розповідає мама дівчинки.

Спеціалісти, які ведуть дитину, констатують, що таке лікування у випадку Маші дієве, тож радять продовжувати, а заразом і реабілітації. "Наступна процедура має бути проведена в березні. Я дуже прошу допомогти нам здійснити її, допомогти Маші позбутися епілептичної активності та дистонічних атак. Це дуже допоможе їй у розвитку та у побуті", - каже мама Марійки і просить про допомогу у збиранні коштів.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

№ картки 4149 4993 8116 9083

Соколова Ганна Юріївна