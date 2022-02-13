Уночі морози, а вдень відлига і сонячно: прогноз погоди на понеділок, 14 лютого

Уночі морози, а вдень відлига і сонячно: прогноз погоди на понеділок, 14 лютого

Опадів в Україні не очікується.

У понеділок, 14 лютого, в Україні буде сонячно, малохмарно та без опадів. Уночі – морози, вдень – плюсова температура.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7 градусів морозу, в Карпатах 9-14 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

У Київській області без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла. У Києві вночі 2-4 градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2022 року / Укргідрометцентр

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