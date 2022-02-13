Привітання зі Стрітенням Господнім 2022: картинки, проза, вірші

15 лютого християни східного обряду святкують одне з найбільших свят в церковному календарі — Стрітення Господнє. Саме в цей день Діва Марія і її чоловік Йосип прийшли до Храму, щоб на 40-ий день народження Ісуса Христа віддати його на виховання. Там їх зустрів 300-річний праведник Симеон. ТСН.ua зібрав для вас привітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах.

Стрітення Господнє: привітання в прозі

Стрітення Господнє - важливе православне свято, свято зустрічі старого і Нового Завітів. Я від щирого серця вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.

Стрітення Господнє: привітання

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У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.

Стрітення Господнє: привітання

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Красиво, урочисто дзвенять дзвони. У прекрасному настрої йдуть парафіяни в Божий храм. Адже сьогодні велике православне свято Стрітення. Я сердечно вітаю Вас зі святом. Бажаю вам душевного тепла, міцного здоров'я, миру. Нехай завжди будуть добрими ваші діяння. Нехай будуть здоровими всі ваші рідні та близькі. Нехай удача і успіх завжди супроводжують Вас. Нехай це свято подарує вам прекрасний настрій. Всіх земних благ, достатку і сімейного тепла. Будьте щасливі і бережи вас Господь.

Стрітення Господнє: привітання

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У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії на життя, добра і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров’я всім близьким і невгасаємих сил, подяки Всевишньому за надіслане щастя і добрих молитов за цей світ.

Стрітення Господнє: привітання

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У цей день хочеться побажати тільки самого світлого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

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З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!

Стрітення Господнє: привітання

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Вітаю з чистим і світлим святом надії і віри — зі Стрітенням Господнім. Бажаю ніколи не сумніватися в Бога і своїх силах, бажаю завжди віддавати цього світу свої добрі діяння і свою вірну допомогу, а натомість отримувати подяку людей і справжню любов близьких.

Стрітення Господнє: привітання

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Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди оточеними коханими та рідними, бажаю віри в те, що кожен з нас зберігаємий Богом.

Стрітення Господнє: привітання

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У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди і приходили лише приємні звістки. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить від бід.

Стрітення Господнє: привітання

***

У свято Стрітення Господнього від усієї душі бажаю, щоб Господь милував, щоб життя стало краще, щоб і вікна, і двері, і в душу, і в серці постукало щастя, щоб любов твоя сяяла яскравіше сонця, щоб твоя віра і надія були сильніше всякої стихії.

Стрітення Господнє: привітання у віршах

Ми святкуємо Стрітення —

Ісуса в храм входження,

Молитвою чистою, радісною,

Ми свято освятимо!

Бажаю славному люду,

Святому православному,

Щоб світлим почуттям, милостивим

Наповнилися серця!

Днів християнських праведних,

Вчинків тільки правильних,

Молитвою щирою шануйте

Всевишнього Творця!

Стрітення Господнє: привітання

***

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Нехай всім люблячим наполегливо

Принесе щастя плоди.

І наповнить серце вірою

У світло, тепло і доброту,

Радість хай прийде — без міри,

Втілюючи в життя мрію!

Стрітення Господнє: привітання

***

Зі Стрітенням Господнім,

Віри Вам, добра, тепла,

Щастя багато і здоров’я,

Щоб любов в серцях жила.

Бережіть, шануйте,

Близьких оберігайте,

Не журіться ніколи,

Бог допоможе Вам тоді.

Стрітення Господнє: привітання

***

Стрітення день називається.

Днів настільки великих не багато.

Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються:

Зі щастям, з любов’ю і з Богом.

Стрітення Господнє: привітання

***

Зі святом Стрітення Господнього!

Нехай в сім’ї панують любов і світло,

Нехай ще добріше весь світ сьогодні

Буде до вас. Нехай скаже бідам – «ні!».

Нехай Він руку свою простягне —

І душа, як троянда, розквітне.

Будьте до Бога ви сповнені уваги —

І любов навічно до вас прийде.

***

В ім’я Господа тебе

Я в це свято вітаю,

І це Стрітення, люблячи,

Я від душі тобі бажаю:

Любові, здоров’я, доброти;

Від бід і зла мати перешкоду,

І щоб у родині – завжди ладу,

І щоб у всьому мати відраду!

Стрітення Господнє: привітання

***

Ця зустріч так важлива для серця,

Так важлива для кожного завжди,

Щоб нам душею швидше зігрітися

І про зло не думати ніколи,

Щоб бути в ладу з собою, з іншими,

Щоб образи не тримати в руках,

Щоб один одному ми стали рідними

І не сумнівалися в чудеса.

Стрітення Господнє: привітання

***

Зі Стрітенням вас вітаю.

Миру вам, добра і щастя,

Нехай Господь дарує сили,

Береже вас від напастей.

Віра життя хай освітлює,

Допомагає вам в дорозі,

Тільки щастя й радість

Забрати будьте у змозі.

Стрітення Господнє: привітання

***

У день Стрітення Господнього

Бажаю вам сьогодні я:

Духовного прозріння;

Господнього прощення;

Святого зцілення;

З небес благовоління;

Удачі, натхнення;

Бажань виконання!

Стрітення Господнє: привітання

***

Святий день — Стрітення Господнє.

Хочу вам побажати здоров’я.

Нехай Бог ваш дім оберігає,

Тривог нехай в житті не буває.

Береже від бід нехай Ангел вас,

Радість несе вам життя весь час.

Помоліться в небеса,

І вмить побачите чудеса!