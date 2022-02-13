Привітання зі Стрітенням Господнім 2022: картинки, проза, вірші

15 лютого християни східного обряду святкують одне з найбільших свят в церковному календарі — Стрітення Господнє. Саме в цей день Діва Марія і її чоловік Йосип прийшли до Храму, щоб на 40-ий день народження Ісуса Христа віддати його на виховання. Там їх зустрів 300-річний праведник Симеон. ТСН.ua зібрав для вас привітання зі Стрітенням Господнім у прозі та віршах.
Стрітення Господнє: привітання в прозі
Стрітення Господнє - важливе православне свято, свято зустрічі старого і Нового Завітів. Я від щирого серця вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.
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У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.
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Красиво, урочисто дзвенять дзвони. У прекрасному настрої йдуть парафіяни в Божий храм. Адже сьогодні велике православне свято Стрітення. Я сердечно вітаю Вас зі святом. Бажаю вам душевного тепла, міцного здоров'я, миру. Нехай завжди будуть добрими ваші діяння. Нехай будуть здоровими всі ваші рідні та близькі. Нехай удача і успіх завжди супроводжують Вас. Нехай це свято подарує вам прекрасний настрій. Всіх земних благ, достатку і сімейного тепла. Будьте щасливі і бережи вас Господь.
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У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії на життя, добра і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров’я всім близьким і невгасаємих сил, подяки Всевишньому за надіслане щастя і добрих молитов за цей світ.
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У цей день хочеться побажати тільки самого світлого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.
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З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!
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Вітаю з чистим і світлим святом надії і віри — зі Стрітенням Господнім. Бажаю ніколи не сумніватися в Бога і своїх силах, бажаю завжди віддавати цього світу свої добрі діяння і свою вірну допомогу, а натомість отримувати подяку людей і справжню любов близьких.
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Нехай сьогодні у кожного в душі лунає радісний дзвін, сповіщаючи про те, що кожен з нас перебуває під захистом вищих сил. Я бажаю всім знайти сенс життя, бажаю бути завжди оточеними коханими та рідними, бажаю віри в те, що кожен з нас зберігаємий Богом.
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У це велике свято хочеться побажати добра та миру в душі! Щоб на шляху зустрічалися тільки хороші люди і приходили лише приємні звістки. Нехай Бог буде милостивий і обдарує терпінням, мудрістю, позбавить від бід.
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У свято Стрітення Господнього від усієї душі бажаю, щоб Господь милував, щоб життя стало краще, щоб і вікна, і двері, і в душу, і в серці постукало щастя, щоб любов твоя сяяла яскравіше сонця, щоб твоя віра і надія були сильніше всякої стихії.
Стрітення Господнє: привітання у віршах
Ми святкуємо Стрітення —
Ісуса в храм входження,
Молитвою чистою, радісною,
Ми свято освятимо!
Бажаю славному люду,
Святому православному,
Щоб світлим почуттям, милостивим
Наповнилися серця!
Днів християнських праведних,
Вчинків тільки правильних,
Молитвою щирою шануйте
Всевишнього Творця!
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Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Нехай всім люблячим наполегливо
Принесе щастя плоди.
І наповнить серце вірою
У світло, тепло і доброту,
Радість хай прийде — без міри,
Втілюючи в життя мрію!
***
Зі Стрітенням Господнім,
Віри Вам, добра, тепла,
Щастя багато і здоров’я,
Щоб любов в серцях жила.
Бережіть, шануйте,
Близьких оберігайте,
Не журіться ніколи,
Бог допоможе Вам тоді.
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Стрітення день називається.
Днів настільки великих не багато.
Нехай всі шляхи ваші зустріччю кінчаються:
Зі щастям, з любов’ю і з Богом.
***
Зі святом Стрітення Господнього!
Нехай в сім’ї панують любов і світло,
Нехай ще добріше весь світ сьогодні
Буде до вас. Нехай скаже бідам – «ні!».
Нехай Він руку свою простягне —
І душа, як троянда, розквітне.
Будьте до Бога ви сповнені уваги —
І любов навічно до вас прийде.
***
В ім’я Господа тебе
Я в це свято вітаю,
І це Стрітення, люблячи,
Я від душі тобі бажаю:
Любові, здоров’я, доброти;
Від бід і зла мати перешкоду,
І щоб у родині – завжди ладу,
І щоб у всьому мати відраду!
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Ця зустріч так важлива для серця,
Так важлива для кожного завжди,
Щоб нам душею швидше зігрітися
І про зло не думати ніколи,
Щоб бути в ладу з собою, з іншими,
Щоб образи не тримати в руках,
Щоб один одному ми стали рідними
І не сумнівалися в чудеса.
***
Зі Стрітенням вас вітаю.
Миру вам, добра і щастя,
Нехай Господь дарує сили,
Береже вас від напастей.
Віра життя хай освітлює,
Допомагає вам в дорозі,
Тільки щастя й радість
Забрати будьте у змозі.
***
У день Стрітення Господнього
Бажаю вам сьогодні я:
Духовного прозріння;
Господнього прощення;
Святого зцілення;
З небес благовоління;
Удачі, натхнення;
Бажань виконання!
***
Святий день — Стрітення Господнє.
Хочу вам побажати здоров’я.
Нехай Бог ваш дім оберігає,
Тривог нехай в житті не буває.
Береже від бід нехай Ангел вас,
Радість несе вам життя весь час.
Помоліться в небеса,
І вмить побачите чудеса!