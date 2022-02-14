Помогите Машеньке выздороветь

Ребенок може отримати краще життя за правильної реабілітації та лікування.

Маша Соколова до сих пор не ползает и не ходит, а все из-за диагноза - задержка психомоторного развития, спастический тетрапарез, симптоматичная эпилепсия.

"Дочь родилась в срок, но не закричала, ее забрали в реанимацию и подключили к ИВЛ, утром дочка дышала самостоятельно, но к обеду начались судороги и ее вернули на ИВЛ, так в целом в реанимации мы пробыли 1 мес. После выписки через месяц мы обратились к неврологу, нам назначили стимулирующие препараты и массаж, после этого у дочери начались судороги с которыми мы боремся до сих пор", - рассказывает мама девочки.

Родители делают все возможное, чтобы дать ребенку нужное лечение и реабилитацию, но финансовых возможностей не хватило. К тому же, в феврале 2020 у ребенка случился инсульт, девочку спасли, но теперь лечение стало еще больше актуальным и дорогим.

"Все это время мы постоянно искали методы лечения, чтобы помочь дочери. Откорректировали прием препаратов, добавок. Состояние немного улучшилось. В сентябре прошлого года мы провели процедуру введения стволовых клеток пуповинной крови. Я много слышала об этой методике и положительных результатах в лечении центральной нервной системы и лечении эпилептической активности. Стволовые клетки изнутри строят новые нейронные связи и восстанавливают повреждения в организме. После первой процедуры у Маши снизилась возбудимость, она стала полностью понимать обращенную речь и начала пытаться общаться с нами звуками. Теперь она может меня позвать", – рассказывает мама девочки.

Специалисты, ведущие ребенка, констатируют, что такое лечение в случае Маши действенное, поэтому советуют продолжать, а заодно и реабилитации. "Следующая процедура должна быть проведена в марте. Я очень прошу помочь нам осуществить ее, помочь Маше избавиться от эпилептической активности и дистонических атак. Это очень поможет ей в развитии и быту", - говорит мама Марийки и просит помощи в сборе средств.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ карточки 4149 4993 8116 9083

Соколова Анна Юрьевна