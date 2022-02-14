Народные приметы, обряды и обычаи 14 февраля 2022 года

Какая погода на Трифона, таким и будет весь месяц.
14 февраля церковь и верующие чтут предпразднство Сретения Господня, память мученика Трифона, мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты, преподобного Петра Галатийского, преподобного Вендимиана, пустынника.
14 февраля: церковный праздник
Святой Трифон – раннехристианский святой, мученик и чудотворец католической и православной церквей.
Трифон родился в нищей христианской семье и жил в деревне Кампсиди в Малой Азии. Он отличался даром чудотворения с детства, обладал силой изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды спас родную деревню от голода, силой молитвы заставил уйти вредных насекомых, уничтожавших хлебные злаки. Во время преследования христиан во время правления Императора Декия Трифона и его товарища Респиция была заключена за то, что они поклонялись Христу, а не языческим богам.
В никомедейской тюрьме они мужественно переносили жестокие пытки: им забивали гвозди в ступне, бичевали и обжигали факелами. Во время мучений явился им ангел Божий, который возложил на их головы прекрасные короны. На следующий день Трифона и Респиция жестоко избили плетьми с привязанным оловом, а затем отрубили головы. Это произошло в 250 году. Христиане хотели похоронить тело в Никее, но в видении святой Трифон приказал похоронить его на родине.
Их святые мощи перенесли в Иерусалим, а затем в Рим. В настоящее время часть мощей святого Трифона хранится в кафедральном соборе в черногорском городе Которе.
14 февраля: народные традиции
На Руси Трифона называли Мишегоном или Заклинателем мышей — в этот день знающий мужчина заговаривал мышиные норки и выгонял мышей, чтобы те не портили урожай.
14 февраля: что следует делать
В молитвах Трифона просят о счастливой охоте, избавлении от вредителей посевов и урожая, о хороших женихах, семейном благополучии, любви и взаимопонимании супругов. Также молитва святому мученику Трифона помогает излечиться от глазных болезней и от храпа, в изгнании лукавого, в избавлении от сглаза.
14 февраля: украинские народные приметы
- Какая погода на Трифона, таким и будет весь месяц.
- На Трифона погода хорошая – весну жди раннюю, красивую.
- На Трифона Звездного много звезд — зима будет длиться долго, а весна будет поздней.
14 февраля: что не стоит делать
- ссориться;
- ругаться.
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