В РФ рубль значительно упал на фоне геополитических рисков: детали

В РФ рубль значительно упал на фоне геополитических рисков: детали

Доллар США и евро значительно выросли.

Доллар США и евро значительно подросли на "Московской бирже" в понедельник утром, 14 февраля 2022 года, рубль заметно слабеет по отношению к бивалютной корзине из-за новой порции геополитического негатива.

Об этом пишет "Интерфакс".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,6375 руб./$1 (+47 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 88,0025 руб./EUR1 (+46,5 копейки к закрытию пятницы).

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Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 46,77 копейки к уровню закрытия 11 февраля, до 82,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,65 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,65 рубля выше официального курса.

Рубль заметно снижается к доллару и евро на старте торгов в понедельник из-за обстановки на внешнеполитической арене. Драйвером для рубля могли стать активно растущие цены на нефть, однако на переднем плане оказались политические новости.

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