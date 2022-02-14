Астрологический прогноз на 14 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела – как профессиональные, так и финансовые – обречены на провал, поэтому не стоит рисковать и приступать к их реализации. Велика вероятность промахов и ошибок, что тоже не приблизит к поставленной цели.
Символ дня: шакал.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, гагат, селенит.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний. По совету лечащего врача необходимо принять превентивные меры, которые помогут избежать недомогания или хотя бы ослабить его.
Афоризм дня: "Успех – это успеть" (Марина Цветаева).
Геометрическая фигура дня: овал.
Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – в этот день он окажется неравным.
Мистика дня: день благоприятен для чтения изотерической литературы: буквально между строк удастся вычитать мудрость, которая раньше была тайной.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – вместо выигрыша придется познать горечь проигрыша.
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