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Астрологический прогноз на 14 февраля

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Астрологический прогноз на 14 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела – как профессиональные, так и финансовые – обречены на провал, поэтому не стоит рисковать и приступать к их реализации. Велика вероятность промахов и ошибок, что тоже не приблизит к поставленной цели. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, селенит. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний. По совету лечащего врача необходимо принять превентивные меры, которые помогут избежать недомогания или хотя бы ослабить его. 

Афоризм дня: "Успех – это успеть" (Марина Цветаева). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: не стоит заключать брак – в этот день он окажется неравным. 

Мистика дня: день благоприятен для чтения изотерической литературы: буквально между строк удастся вычитать мудрость, которая раньше была тайной. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – вместо выигрыша придется познать горечь проигрыша. 

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