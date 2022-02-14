Астрологічний прогноз на 14 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: будь-які справи – як професійні, так і фінансові – приречені на провал, тому не варто ризикувати та ставати до їхньої реалізації. Велика ймовірність промахів та помилок, що теж не наблизить до поставленої мети.

Символ дня: Шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань. За порадою лікаря необхідно вжити превентивних заходів, які допоможуть уникнути нездужання або хоча б послабити його.

Афоризм дня: "Успіх — це встигнути" (Марина Цвєтаєва).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб та стосунки дня: не варто укладати шлюб – цього дня він виявиться нерівним.

Містика дня: день сприятливий для читання ізотеричної літератури: буквально між рядками вдасться вичитати мудрість, яка раніше була таємницею.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри — замість виграшу доведеться пізнати гіркоту програшу.

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