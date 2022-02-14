Посольство США переїздить з Києва до Львова - ЗМІ

Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації.
Дипломати посольства США, що лишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.
Про це заявив "Європейській правді" співрозмовник у дипломатичній службі США.
Рішення про переїзд було ухвалене терміново, як відповідь на зміну безпекових оцінок; переїзд тривав навіть у неділю, 13 лютого 2022 року.
"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить безпекової ситуації", - розповів представник Держдепу, що спілкувався на умовах анонімності. Наразі у Сполучених штатів немає оцінки того, коли відновиться робота посольства у Києві.
"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", - зазначив співрозмовник. Повірена у справах США Крістіна Квін також перебазується до Львова.
Співрозмовник підкреслив, що будівля посольства у Києві, попри це рішення, "не лишиться покинутою" - там лишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.
Раніше телеканал CBS News з посиланням на обізнані джерела повідомив, що адміністрація президента США готується відкликати всіх американських службовців із Києва протягом наступних 24-48 годин.
Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани та стримати Кремль від агресивних дій.
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