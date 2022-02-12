США навмисно "підживлюють тривожні заголовки" щодо України — CNN

Зливаючи у пресу ймовірні плани Кремля, США хочуть позбавити Путіна елемента несподіванки.

Американські журналісти вважають, що адміністрація спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

Про це пише CNN з посиланням на свої анонімні джерела у Білому домі, Держдепі та розвідці США.

Представники адміністрації повідомляють виданню, що розкриття інформації було ретельно скоординовано між Радою національної безпеки, розвідкою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати російське планування, притупити ефективність будь-яких операцій і, зрештою, стримувати військові дії.

За словами одного високопоставленого американського чиновника, адміністрація Байдена вважає, що президент Росії Володимир Путін був застигнутий зненацька, а російські військові та розвідники скаржаться на розкриття їхніх планів Сполученими Штатами.

"Росіяни цікавляться, чи є у них кріт. Це (оприлюднення інформації — Ред.) корисно, щоб змусити їх засумніватися в собі", — зазначає співрозмовник видання.

Журналісти нагадали, що ця тактика має кілька гучних прецедентів часів холодної війни. У 1962 році адміністрація президента Джона Кеннеді опублікувала фотографії радянських балістичних ракет, розміщених на Кубі на тлі загострення з СРСР, частково для того, щоб переконати скептично налаштовану пресу в США та Британії.

"У 2022 році мета є більш оперативною: це спроба позбавити Росії того самого елемента несподіванки, яким вона скористалася в 2014 році, коли окупувала Крим", — йдеться у статті.

Нагадаємо, що Білий дім оприлюднив ймовірний сценарій нападу Росії на українські міста. За даними американських ЗМІ, війська Росії можуть увійти на територію України 15 лютого.

Раніше про те, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор, заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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