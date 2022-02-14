Прем'єра серіалу має відбутися 2 вересня 2022 року.

У Мережі з'явився тизер майбутнього серіалу від Amazon "Володар перснів: персні сили".

Триває він одну хвилину.

Майбутній серіал від Amazon Studios вперше продемонструє на екрані героїчні легенди легендарної Другої ери історії Середзем’я.

"Дія цієї епічної драми відбувається за тисячі років до подій творів Дж.Р.Р. Толкіна "Гобіт" і "Володар перснів" перенесе глядачів у епоху, в якій були створені великі персні, королівства піднялися до слави й занепали, герої пройшли випробування, надія висіла на найтонших нитках і найбільший лиходій, який коли-небудь випливав з-під пера Толкіна, загрожував покрити весь світ темрявою", - йдеться в описі до відео.

Серіал розповідає про ансамбль персонажів, як знайомих, так і нових, які протистоять появі зла в Середзем’ї.

"Від найтемніших глибин Туманних гір, до величних лісів столиці ельфів, до захопливого острівного королівства Нуменор, до найвіддаленіших куточків карти, ці королівства та персонажі створять спадок, який житиме ще довго після вони підуть", - так пафосно описують автори свій серіал.

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