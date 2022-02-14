В Сети появился тизер предстоящего сериала от Amazon "Властелин колец"

Премьера сериала состоится 2 сентября 2022 года.

В Сети появился тизер будущего сериала от Amazon "Властелин колец: перстные силы".

Он длится одну минуту.

Будущий сериал от Amazon Studios впервые продемонстрирует на экране героические легенды легендарной Второй эпохи истории Средиземья.

"Действие этой эпической драмы происходит за тысячи лет до событий произведений Дж.Р.Р. Толкина "Хоббит" и "Властелин колец" перенесет зрителей в эпоху, в которой были созданы большие перстни, королевства поднялись к славе и пришли в упадок, герои прошли испытания, надежда висела на тончайших нитях и величайший злодей, когда-либо выплывавший из-под пера Толкина, грозил покрыть весь мир тьмой", — говорится в описании к видео.

Сериал рассказывает об ансамбле персонажей, как знакомых, так и новых, противостоящих появлению зла в Средиземье.

"От самых темных глубин Туманных гор, до величественных лесов столицы эльфов, до захватывающего островного королевства Нуменор, до самых отдаленных уголков карты, эти королевства и персонажи создадут наследие, которое будет жить еще долго после они уйдут", — так пафосно описывают авторы свой сериал.

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