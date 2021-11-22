В России рекордно падают рубль и акции компаний

Основные российские индексы РТС и Московской биржи откатились к августовским показателям.

В понедельник, 22 ноября, в России фиксируют рекордные падения на финансовых рынках. Это происходит под давлением извне – из-за агрессии России против Украины и стягивания войск к границам иностранные компании начали массово продавать акции российских компаний.

Основные российские индексы РТС и Московской биржи откатились к августовским показателям – это максимальное падение за последние полтора года с апреля 2020-го. Об этом пишет российский "Интерфакс".

Падение основных российских индексов 22 ноября 2021 года:

Индекс Московской биржи составил 3872,77 пункта – минус 3,6%.

Индекс РТС составил 1628,1 пункта – минус 5,6%.

Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже – минус 8,3%.

Падение акций, расписок и ценных бумаг российских компаний 22 ноября 2021 года:

Яндекс – минус 8,3%.

TCS Group – минус 6,4%.

ПАО "Полюс" – минус 5,5%.

Сбербанк – минус 5,2%.

Московская биржа – минус 4,9%.

UC Rusal – минус 4,7%.

АФК "Система" – минус 4,3%.

Polymetal – минус 3,8%.

Газпром – минус 3,7%.

НОВАТЕК – минус 3,6%.

Интер РАО – минус 3,6%.

АЛРОСА – минус 3,5%.

OZON – минус 3,4%.

Сургутнефтегаз – минус 3%.

Магнито – минус 3%.

Банк ВТБ – минус 2,9%.

ММК – минус 2,5%.

Татнефть – минус 2,4%.

Газпром нефть – минус 1,9%.

Норникель – минус 1,5%.

НЛМК – минус 1,4%.

Аэрофлот – минус 1,3%.

Роснефть – минус 1,2%.

МТС – минус 1%.

ЛУКОЙЛ – минус 0,8%.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова пояснила, что индексы Московской биржи и РТС ускорили падение и опустились до минимумов с конца августа после сообщений СМИ о возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года. Вот почему западные инвесторы и начали выводить капитал.

Тем временем ускорил падение и российский рубль. В течение 22 ноября основная иностранная валюта в РФ подорожала почти на полтора рубля: доллар – до 75 рублей, евро – до 84,4 рубля. На столь высоких показателях доллар и евро в России держались в последний раз в июле этого года.

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