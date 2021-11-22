В США банда из 80 человек ограбила магазин люксовой одежды

В США банда из 80 человек ограбила магазин люксовой одежды

Около 80 человек, некоторые из которых были вооружены, ворвались в магазин и ограбили его.

В Калифорнии около 80 мародеров разграбили магазин люксовой одежды Nordstrom.

Об этом сообщает CBS San Francisco.

Инцидент произошел в городе Уолнат-Крик 20 ноября вечером. Около 80 человек, некоторые из которых были вооружены, ворвались в магазин Nordstrom в Уолнат-крик.

Злоумышленники напали на сотрудников универмага, применив газовый баллончик. Во время нападения пострадали двое сотрудников. Некоторые участники банды были вооружены. Согласно данным полиции, нападавшим было от 18 до 32 лет.

Лишь троих подозреваемых удалось задержать, остальные скрылись на "десятках авто". Сейчас полиция разыскивает преступников, изучает видео с камер наблюдения, опрашивает свидетелей.

More than 80 people stormed and robbed a Nordstrom in California. "Organized theft" robbers streamed out of the department store into dozens of cars. pic.twitter.com/3Grr4fRRVo — USA TODAY (@USATODAY) November 22, 2021

Напомним, что в США 9-летняя девочка отбилась от напавшего на ее маму грабителя.

Читайте также: