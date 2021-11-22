Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В США банда из 80 человек ограбила магазин люксовой одежды

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В США банда из 80 человек ограбила магазин люксовой одежды

Unsplash

Около 80 человек, некоторые из которых были вооружены, ворвались в магазин и ограбили его.

В Калифорнии около 80 мародеров разграбили магазин люксовой одежды Nordstrom.

Об этом сообщает CBS San Francisco.

Инцидент произошел в городе Уолнат-Крик 20 ноября вечером. Около 80 человек, некоторые из которых были вооружены, ворвались в магазин Nordstrom в Уолнат-крик.

Злоумышленники напали на сотрудников универмага, применив газовый баллончик. Во время нападения пострадали двое сотрудников. Некоторые участники банды были вооружены. Согласно данным полиции, нападавшим было от 18 до 32 лет.

Лишь троих подозреваемых удалось задержать, остальные скрылись на "десятках авто". Сейчас полиция разыскивает преступников, изучает видео с камер наблюдения, опрашивает свидетелей.

Напомним, что в США 9-летняя девочка отбилась от напавшего на ее маму грабителя.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация