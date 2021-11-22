У США банда з 80 людей пограбувала магазин люксового одягу

У США банда з 80 людей пограбувала магазин люксового одягу

Близько 80 осіб, деякі з яких були озброєні, увірвалися до магазину та пограбували його.

У Каліфорнії близько 80 мародерів пограбували магазин люксового одягу Nordstrom.

Про це повідомляє CBS San Francisco.

Інцидент стався у місті Волнат-Крік 20 листопада увечері. Близько 80 осіб, деякі з яких були озброєні, увірвалися до магазину Nordstrom у Волнат-Крік.

Зловмисники напали на співробітників універмагу, застосувавши газовий балончик. Під час нападу постраждали двоє працівників. Деякі учасники банди були озброєні. За даними поліції, нападникам було від 18 до 32 років.

Лише трьох підозрюваних вдалося затримати, решта втекли на "десятках авто". Наразі поліція розшукує зловмисників, вивчає відео з камер спостереження, опитує свідків.

Більше ніж 80 людей схопили і robbed a Nordstrom в Каліфорнії. "Organized theft" robbers streamed out of department store in dozens of cars. pic.twitter.com/3Grr4fRRVo — USA TODAY (@USATODAY) November 22, 2021

Нагадаємо, що в США 9-річна дівчинка відбилася від грабіжника, який напав на її маму.

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