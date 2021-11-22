В Італії через небезпечні вулканічні гази евакуюють мешканців острова

Евакуація здійснюватиметься лише вночі.

Через небезпечні гази від вулканічної активності мешканців острова Вулькано, що розташований біля північного узбережжя Сицилії, евакуюватимуть щоночі протягом певного періоду.

Про це повідомляє Reuters на заяву мера італійського острова Вулькано Марка Джорджіанні.

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Процедура евакуації діє з понеділка і буде здійснюватися протягом найближчого місяця. Мер осторова пояснив, що близько 300 жителів не зможуть спати в своїх будинках між 23:00 та 6 ранку. Окрім того, на острові, який є частиною Еолійського архіпелагу, також буде заборонений туризм. Евакуйованих мешканців будуть розміщувати в іншому місці на острові.

Муніципалітет надасть гранти, щоб допомогти тим, хто змушений знайти інше місце для проживання, але життя на острові протягом дня триватиме як завжди.

Минулого тижня Національний інститут геофізики та вулканології Італії (INGV) заявив, що рівень вуглекислого газу був "надзвичайно високим" навколо кратера вулкана.

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