В Одессе пьяный водитель устроил гонку с полицией и совершил масштабное ДТП

Полицейские догнали и задержали 24-летнего водителя.
В ночь на понедельник, 22 ноября, правоохранители устроили в Одессе погоню за пьяным водителем.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"Ночью на проспекте Шевченко внимание инспекторов привлек автомобиль Toyota, который нарушил ПДД. По требованию полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал и, увеличив скорость, начал убегать", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время преследования на улице Маршала Говорова нарушитель не справился с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие с тремя припаркованными автомобилями и пытался покинуть место происшествия.
Полицейские догнали и задержали 24-летнего водителя. Как выяснилось, он управлял автомобилем с явными признаками опьянения.
Патрульные составили на нарушителя административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке), ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним:
- Во Львове суд избрал меру пресечения водителя маршрутки, который в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.
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