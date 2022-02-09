День святого Валентина 14 февраля 2022: традиции, обычаи и легенды

Самая старая валентинка была найдена в одной из английских библиотек.

14 февраля почти весь мир отмечает День святого Валентина (Валентинов день - ред.), или, как его еще называют, День всех влюбленных. Это праздник католического происхождения, который назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентина Интерамнского и Валентина Римского.

День святого Валентина: традиции

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка) со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

Валентинка — открытка, обычно в форме сердца, которую принято дарить любимым людям в День святого Валентина. Традиционный цвет валентинки — красный или розовый. Они символизируют любовь и преданность.

День святого Валентина: история валентинок

Самая старая валентинка была найдена в одной из английских библиотек. Она была написана в 1477 году. В любовном послании девушка просит молодого человека доказать свою любовь и сообщает, что она во что бы то ни стало добьется для них приданого от матери.

Создание первой валентинки приписывают также герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и таким образом, возможно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания собственной жене. Наибольшего распространения открытки-валентинки достигли уже в XVIII веке

День святого Валентина: легенда

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, а затем казнили 14 февраля 269 года.

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Согласно другой легенде, римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освященное верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей

День святого Валентина: языческий праздник

Луперкалии — один из древнейших римских праздников, пастушеский праздник очищения и плодородия в честь бога Луперка, который отождествлялся с Фавном. В 496 году папа Геласий I запретил Луперкалии. Со временем празднование Дня святого Валентина как дня влюбленных заменило Луперкалии.

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