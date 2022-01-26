День святого Валентина 2022: когда празднуют праздник всех влюбленных и какова его история

День святого Валентина 2022: когда празднуют праздник всех влюбленных и какова его история

День святого Валентина известен с давних времен. Первоначально этот праздник считался исключительно церковным и праздновался католиками по всему миру. А с 90-х годов прошлого столетия распространилось и в Украине. Сегодня его все чаще называют Праздником всех влюбленных. Когда День святого Валентина 2022 года и какие традиции празднования этого события существуют, читайте на ТСН.ua.

День святого Валентина 2022: когда будем праздновать?

Праздник всех влюбленных традиционно празднуют 14 февраля. В 2022 году этот день выпадает на понедельник.

День святого Валентина: что это за праздник и как он появился?

День святого Валентина: история праздника / pixabay.com

Достоверно до сих пор неизвестна история этого интересного праздника, который сегодня называют Днем всех влюбленных. Но большинство легенд и преданий утверждают, что оно связано с раннехристианским мучеником Валентином, память которого церковь чествует именно 14 февраля.

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Валентин был епископом в итальянском городе Терна (близ Рима) и жил в III веке. Во времена правления императора Клавдия II (268-270 годы) в Римской империи солдатам было запрещено венчаться. Считалось, что тогда военный будет отягощен семейным бытом, а потому хуже служить. Однако священнослужитель Валентин тайно венчал всех влюбленных. Когда об этом узнал император, он приказал его схватить. Валентина сначала долго пытали, а затем обезглавили, наказав за "антигосударственную деятельность".

Еще находясь в тюрьме, Валентин подружился с дочерью одного из тюремных надзирателей. Между ними вспыхнули чувства. В ночь перед казнью, чувствуя, что смерть близко, священнослужитель написал девушке письмо, которое подписал "Твой Валентин". Сегодня такие открытки и письма очень популярны в День святого Валентина и получили название валентинки.

Что точно известно: День святого Валентина был основан в 496 году Папой Гесалием I. Он же и избрал дату памяти мученика — 14 февраля.

Как празднуют День святого Валентина в Украине и других странах?

День святого Валентина: как празднуют в Украине и мире? / pixabay.com

Праздник всех влюбленных носит довольно романтичный характер. Но это единственная вещь, связывающая традиции его празднования в разных странах. Так, например, на День святого Валентина во Франции обязательно дарят драгоценности и ювелирные украшения, а в Дании предпочитают белые цветы. Итальянцы День святого Валентина еще называют "сладким праздником", поэтому всегда радуют своих любимых сладостями.

В Украине многие молодые пары выбирают 14 февраля, День святого Валентина, для создания новой семьи. А еще традиционно дарят открытки в форме сердечек, сладости, букеты цветов, а также устраивают романтические свидания в ресторанах, кафе или просто дома. Создать романтическую атмосферу можно с помощью музыки:

В Финляндии 14 февраля празднуют не только Праздник всех влюбленных, но и День друга. Поэтому приветствуют всех своих друзей, а не только любимых. В Голландии в этот день женщина может сделать предложение мужчине. Если же он откажет ей, то по традиции должен подарить шелковое платье.

На День святого Валентина на Ямайке принято проводить "голые свадьбы", когда на невест помимо кольца больше нет никакой одежды. Англичане часто дарят валентинки не только своим любимым, но и домашним любимцам: котам и собакам.

Народные приметы в День святого Валентина

День святого Валентина: приметы и обряды / pixabay.com

Если заручиться или сыграть свадьбу 14 февраля, пара проживет долгую и счастливую жизнь вместе.

Молодые люди, которые принесут в День святого Валентина клятву верности, навсегда останутся верны друг другу.

Молодой незамужней женщине 14 февраля нужно выйти на улицу и посмотреть на небо: если увидеть много птиц, то и поклонников много будет. Также читайте Масленица 2022: когда празднуем, украинские традиции, обряды, приметы

А еще в День святого Валентина можно предсказать, каким будет избранница девушки. Для этого нужно в небе обнаружить пару птиц. Если это синички – добрым, веселым, молодым. Если вороны, значит, строгим и старым. А если сороки — болтливым.

Хотите узнать имя своего суженого? Выйдите 14 февраля на улицу и спросите первого встречного мужчины. Каким будет его имя, так будут звать и любимого. А если мужчина откажется сказать, не стоит ждать замужества в ближайшее время.

Если в День святого Валентина девушке первым позвонит по телефону любимый, то весь следующий год (до 14 февраля) пара будет вместе.

День святого Валентина: интересные факты

День святого Валентина имеет свой символ: красные розы / pixabay.com