Курс долара і євро на 11 лютого

Курс долара і євро на 11 лютого

Вартість долара - 27,9 грн, євро - 31,9 грн.

У п'ятницю, 11 лютого, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 12 та 13 лютого.

Офіційні курси валют Нацбанку на 11 лютого 2022 року:

Долар США – 27,87 грн (мінус 10 коп.).

Євро – 31,87 грн (мінус 12 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 10 лютого 2022 року:

Долар США – 27,80/28,00 грн.

Євро – 31,70/32,05 грн.

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