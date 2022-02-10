Курс долара і євро на 11 лютого

Вартість долара - 27,9 грн, євро - 31,9 грн.
У п'ятницю, 11 лютого, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі, 12 та 13 лютого.
Офіційні курси валют Нацбанку на 11 лютого 2022 року:
- Долар США – 27,87 грн (мінус 10 коп.).
- Євро – 31,87 грн (мінус 12 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 10 лютого 2022 року:
- Долар США – 27,80/28,00 грн.
- Євро – 31,70/32,05 грн.
Читайте також:
- Україна вдвічі скоротила споживання газу: у чому причина.
- Що буде з цінами на житло в Україні навесні – прогнози експертів з нерухомості.
- В Україні прискорилася інфляція: що у січні здорожчало найбільше.