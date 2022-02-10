В Украину едет глава ОБСЕ: что известно о визите

В Украину едет глава ОБСЕ: что известно о визите

Визит продлится два дня.

Глава ОБСЕ Збигнев Рау в четверг, 10 февраля, приедет в Киев.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок Утро 10 февраля.

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Министр иностранных дел Польши, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, прибудет в Украину с двухдневным визитом. Через два дня главный польский дипломат планирует провести переговоры в Киеве и посетить прифронтовую зону на Донбассе.

Ранее Збигнев Рау неоднократно заявлял, что нормализация ситуации на Востоке Украины среди приоритетов его работы. Следует отметить, что правительство Польши одобрило военную поддержку Украины и предоставление украинской армии оборонного оружия.

Напомним, на фоне скопления войск государства-агрессорки у украинских границ западные политики продолжат искать выход из кризиса. Да, в Берлине состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника : там собрались лидеры Франции, Германии и Польши. Кстати, у них в последние дни дипломатический марафон. Анжей Дуда вернулся из Китая. Эманнуэль Макрон посещал Москву, а затем – Киев. Олаф Шольц говорил о возможной войне за Украину во время своего первого визита в должность канцлера Германии в Вашингтон.

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