До України їде голова ОБСЄ: що відомо про візит

Візит буде тривати два дні.
Очільник ОБСЄ Збігнєв Рау в четвер, 10 лютого, приїде до Києва.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 лютого.
Міністр закордонних справ Польщі, яка нині головує в ОБСЄ, прибуде до України з дводенним візитом. За два дні головний польський дипломат планує провести переговори у Києві та відвідати прифронтову зону на Донбасі.
Раніше Збігнєв Рау неодноразово заявляв, нормалізація ситуації на Сході України є серед пріоритетів його роботи. Слді зазначити, що уряд Польщі схвалив військову підтримку України і надання українській армії оборонної зброї.
Нагадаємо, на тлі скупчення військ держави-агресорки біля українських кордонів західні політики продовужють шукати вихід з кризи. Так, у Берліні відбулися перемовини у форматі Веймарського трикутника: там зібралися лідери Франції, Німеччини та Польщі. До слова, у них останніми днями дипломатичний марафон. Анжей Дуда повернувся із Китаю. Еманнуель Макрон відвідував Москву, а потім - Київ. Олаф Шольц говорив про можливу війну за Україну під час свого першого візиту на посаді канцлера Німеччини до Вашингтона.
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